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Гауфф: Это просто безумие, насколько мы зависим от электричества

Теннис
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Гауфф: Это просто безумие, насколько мы зависим от электричества

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф рассказала, как справилась с отключениями света во время турнира в Мадриде (Испания).

"На этот момент сложнее всего было то, что я не смогла принять душ после матча. Там нет проточной воды, поэтому мне пришлось взять детские салфетки, вытереться, побрызгаться духами и на этом все.

Я даже не думаю, что мы сможем вернуться в гостиницу, поскольку светофоры не работают. Это просто безумие, насколько мы зависим от электричества. Это действительно безумие. Это заставляет меня задуматься о том, как люди жили до появления электричества, и насколько это впечатляет.

Пока это только ситуация, над которой можно было бы посмеяться, пожалуй, такого больше никогда не повторится. И теперь ты всегда сможешь вспомнить этот день, когда на турнире в Мадриде пропало электричество" – сказала Гауфф.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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