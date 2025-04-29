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Гауфф: Это просто безумие, насколько мы зависим от электричества
Генераторы в помощь
Getty Images/Global Images Ukraine
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф рассказала, как справилась с отключениями света во время турнира в Мадриде (Испания).
"На этот момент сложнее всего было то, что я не смогла принять душ после матча. Там нет проточной воды, поэтому мне пришлось взять детские салфетки, вытереться, побрызгаться духами и на этом все.
Я даже не думаю, что мы сможем вернуться в гостиницу, поскольку светофоры не работают. Это просто безумие, насколько мы зависим от электричества. Это действительно безумие. Это заставляет меня задуматься о том, как люди жили до появления электричества, и насколько это впечатляет.
Пока это только ситуация, над которой можно было бы посмеяться, пожалуй, такого больше никогда не повторится. И теперь ты всегда сможешь вспомнить этот день, когда на турнире в Мадриде пропало электричество" – сказала Гауфф.
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