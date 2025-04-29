Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира серии WTA1000 в Мадриде. В матче 1/8 соревнований она одолела "нейтралку" Диану Шнайдер (WTA №13).

Счет встречи 2-1 (6-0; 6-7; 6-4) в пользу Свентек, в активе которой 5 подач на вылет, 6 из 14 использованных брейков, 11 из 13 отыгранных брейков, а в пассиве – 5 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между спортсменками. В следующем раунде соревнований Ига сыграет против победительницы матча Киз/Векич.