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Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Трудная победа
Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира серии WTA1000 в Мадриде. В матче 1/8 соревнований она одолела "нейтралку" Диану Шнайдер (WTA №13).
Счет встречи 2-1 (6-0; 6-7; 6-4) в пользу Свентек, в активе которой 5 подач на вылет, 6 из 14 использованных брейков, 11 из 13 отыгранных брейков, а в пассиве – 5 двойных ошибок.
Это была первая очная встреча между спортсменками. В следующем раунде соревнований Ига сыграет против победительницы матча Киз/Векич.
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