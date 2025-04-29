Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал Мастерса в Мадриде, где сыграет со второй ракеткой мира

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она обыграла хорватку Донну Векич (21-й номер рейтинга).

Мадрид. Четвертый круг

Мэдисон Киз - Донна Векич 6:2, 6:3

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Киз выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Векич ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Мэдисон Киз встретится с действующей чемпионкой соревнований полькой Игой Швёнтек.