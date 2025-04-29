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Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Мастерса в Мадриде
Украинка забрала победу в двухсетовом матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над греческой теннисисткой Марией Саккари в 1/8 финала Мастерса в Мадриде.
Первый сет Свитолина завершила со счетом 6:3 за 44 минуты. Во втором сете Саккари пыталась реабилитироваться, но украинка сумела реализовать ключевые брейк-пойнты и закрыть сет со счетом 6:4.
Эта победа стала продолжением впечатляющей серии Свитолиной на грунте в 2025 году. После триумфа на турнире в Руане и победы над 10-й сеяной Еленой Рыбакиной (6:3, 6:4) в предварительном раунде, украинка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.
В четвертьфинале Элина Свитолина встретится с победительницей матча Учидзима - Александрова.
Мадрид (ж). 1/8 финала
Элина Свитолина - Мария Саккари 6:3, 6:4
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