Мадрид. Циципас прекращает борьбу за титул

11-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти в напряженном матче переиграл грека Стефаноса Циципаса (18-й номер рейтинга ATP) в матче третьего круга "Мастерса" в Мадриде.

Мадрид (м). Третий круг

Лоренцо Музетти — Стефанос Циципас 7:5, 7:6(7:3)

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Итальянец сделал четыре эйса, не совершил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В следующем круге соперником Музетти станет седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор.