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Мадрид. Циципас прекращает борьбу за титул
Грек пытался перехватить инициативу
Getty Images/Global Images Ukraine
11-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти в напряженном матче переиграл грека Стефаноса Циципаса (18-й номер рейтинга ATP) в матче третьего круга "Мастерса" в Мадриде.
Мадрид (м). Третий круг
Лоренцо Музетти — Стефанос Циципас 7:5, 7:6(7:3)
Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Итальянец сделал четыре эйса, не совершил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
В следующем круге соперником Музетти станет седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор.
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