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Новак Джокович снялся с Мастерса в Риме

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Новак Джокович снялся с Мастерса в Риме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович снялся с грунтового "Мастерса" в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 18 мая. Об этом пишет Entry List Updates в социальных сетях. В основной сетке соревнований его заменит Фабиан Марожан из Венгрии.

Также с турнира снялся Алехандро Табило, которого заменит Кристофер O’Коннелл.

На проходящем с 23 апреля по 4 мая турнире серии "Мастерс" в испанском Мадриде Джокович проиграл в стартовом матче турнира, уступив итальянцу Маттео Арнальди — 3:6, 4:6.

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