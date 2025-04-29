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Элина Свитолина повторила уникальное достижение, покорявшееся лишь четверым теннисисткам в истории

Теннис

Невероятную серию провела украинка

Элина Свитолина повторила уникальное достижение, покорявшееся лишь четверым теннисисткам в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) стала лишь четвертой теннисисткой, которая одержала 10 побед подряд на грунтовом покрытии. Этот уникальный результат был зафиксирован после ее победы над греческой теннисисткой Марией Саккари (№82 WTA) в четвертом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде со счетом 6:3, 6:4.

Победная серия Свитолиной на грунте началась на Кубке Билли Джин Кинг, продолжилась триумфом на турнире WTA 250 в Руане, где она добыла свой первый титул за два года, и показала великолепные результаты на турнире в Мадриде. Во всех 10 матчах украинка не проиграла ни одного сета, демонстрируя впечатляющую стабильность и мастерство на грунтовом покрытии.

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Эта серия включает знаковые победы, в частности над Еленой Рыбакиной (№4 WTA) в третьем раунде Мастерса в Мадриде (6:3, 6:4) и Марией Саккари в четвертом раунде, что стало ее десятой подряд победой на грунте.

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