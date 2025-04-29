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Свитолина: Я очень старалась найти свой уровень

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Украинка прокомментировала победу над Саккари

Свитолина: Я очень старалась найти свой уровень

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе в 10 матчах в двух сетах подряд. На турнире WTA-1000 в Мадриде Свитолина вышла в четвертьфинал.

"Я очень старалась найти свой уровень. Очень рада, что смогла сделать это на грунте так рано, потому что нелегко перейти с хардовых кортов на грунт. Но пока я очень довольна своим выступлением. Я стараюсь оставаться здоровой, это сейчас мой приоритет. Я постараюсь перефокусироваться для следующего матча", - прокомментировала Свитолина победу над Марией Саккари.

Напомним, что Свитолина стала четвёртой теннисисткой выигравшей 10 подряд матчей на грунтовых кортах (включая Кубок Билли Джин Кинг) в двух сетах после Серены Уильямс, Флавии Пеннетты и Бернарды Пера.

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