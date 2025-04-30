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Людмила Киченок и София Кенин выбывают из турнир WTA 1000 в Мадриде
Досадное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с американкой Софией Кенин завершили выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.
В четвертьфинале они уступили дуэту Вероника Кудерметова (без флага) / Элизе Мертенс (Бельгия) со счетом 3:6, 1:6.
Матч длился всего 1 час и 3 минуты. Киченок и Кенин не подали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали лишь 1 из 3 брейк-пойнтов.
Стоит отметить, что этот матч стал третьим совместным четвертьфиналом для Киченок и Кенин в 2025 году. Ранее они достигали этой стадии на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, но во всех трех случаях терпели поражение, так и не пробившись в полуфинал.
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