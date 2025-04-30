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Костюк пробилась в ¼ финала турнира в Мадриде

Теннис
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Справилась за 81 минуту

Костюк пробилась в ¼ финала турнира в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

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Марта Костюк победила нейтральную соперницу в ⅛ финале турнира WTA1000 в Мадриде. Украинка обыграла 39-ю ракетку мира Анастасию Потапову (6:3, 6:2).

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В первой партии соперница трижды сокращала отставание до минимального счета, но Марта сохранила преимущество. Во втором сете Костюк брала медицинский таймаут после падения, но продолжила выступление. Спортсменка провела мощный старт (4:0) и выиграла поединок.

Для Марты – это первый в карьере выход в четвертьфинал в Мадриде. Также в эту стадию пробилась Элина Свитолина.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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