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Костюк пробилась в ¼ финала турнира в Мадриде
Справилась за 81 минуту
Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк победила нейтральную соперницу в ⅛ финале турнира WTA1000 в Мадриде. Украинка обыграла 39-ю ракетку мира Анастасию Потапову (6:3, 6:2).
В первой партии соперница трижды сокращала отставание до минимального счета, но Марта сохранила преимущество. Во втором сете Костюк брала медицинский таймаут после падения, но продолжила выступление. Спортсменка провела мощный старт (4:0) и выиграла поединок.
Для Марты – это первый в карьере выход в четвертьфинал в Мадриде. Также в эту стадию пробилась Элина Свитолина.
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