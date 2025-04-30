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Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал Мадрида

Теннис
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Дальше будет тяжело

Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал Мадрида

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу в 1/8 финала турнира в Мадриде.

– Марта, прежде всего, как вы себя чувствуете? Все хорошо? (Марта поскользнулась и упала на корт в конце второго сета)

– Да, спасибо, все хорошо. Я просто довольно сильно упала, но все будет хорошо. Спасибо.

– Вы настоящий боец. Поздравляю! Потапова показывала очень хороший теннис, но сегодня вы победили. Какие у вас были ощущения на корте?

– Это был мой первый матч на центральном стадионе за семь лет. Это мой седьмой сезон здесь, так что это очень приятно. Я люблю Мадрид, люблю эту атмосферу, и это мой самый лучший результат на этом турнире.

Я очень рада, что зрители остались до конца. Я знаю, что это был поздний матч, поэтому большое спасибо всем оставшимся. Когда играешь так поздно, сложно удержать публику, если ты не Рафа, Роджер, Новак или Карлос. Поэтому я очень счастлива, что вышла в четвертьфинал.

– Это ваш первый четвертьфинал на турнире в Мадриде, правда? Что это значит для вас?

– Да, это также первый третий раунд, и первая 1/8 финала, и теперь первый четвертьфинал (смеется). Это мой лучший результат здесь. Конечно, всегда приятно выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000. Мой лучший результат на этом уровне – полуфинал, и, надеюсь, завтра мне удастся повторить его.

Я просто выхожу на корт и стараюсь делать свою работу, наслаждаясь каждой секундой. Ведь если задуматься, наша карьера не так уж длинна. Так что да – быть теннисисткой – это круто.

– Какие у вас ожидания следующего матча? Он будет очень непростым, но вы играете все лучшее с каждым раундом.

– Честно говоря, мне нечего терять в этом матче. Я просто хочу снова выйти на корт и насладиться каждым моментом. Матч будет на арене Маноло Сантаны – это отличный стадион. Надеюсь, это будет вечерняя сессия, и вы все придете поддержать меня.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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