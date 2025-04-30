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Сегодня Костюк и Свитолина будут бороться за полуфинал Мадрида

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Сегодня Костюк и Свитолина будут бороться за полуфинал Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 апреля, свои матчи 1/4 финала турнира серии WTA1000 в испанском Мадриде сыграют две представительницы Украины.

Первой на корт выйдет Элина Свитолина (WTA №17). Ориентировочно в 17:30 по киевскому времени наша спортсменка начнет поединок против теннисистки из Японии Моюки Учидзимы (WTA №56). Раньше девушки играли между собой один раз, и тогда сильнее была украинка.

Последним запуском свой матч сыграет Марта Костюк (WTA №36). Украинка за полуфинал будет бороться против "нейтралки" Арины Соболенко (WTA №1). Матч начнется не раньше 21:00 по Киеву. В очных противостояниях 2-0 лидирует представительница страны 404.

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