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Свитолина – о победе над Саккари: Я очень довольна этим выступлением

Теннис
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Так держать, Элина

Свитолина – о победе над Саккари: Я очень довольна этим выступлением

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/8 финала турнира в Мадриде.

"Я очень довольна этим выступлением. Что я могу сказать о вчерашней ситуации? (отключение света – прим).

Это было очень сложно. Я думаю, что мне повезло, потому что я оставалась в отеле. Но нужно было действительно расслабиться и просто воспринять это как выходной день. Как бы там ни было, сегодня я очень довольна своим выступлением.

Чем я занималась, когда исчезла электроэнергия? Я была в городе, была в одном из магазинов. Потом пришлось думать, как добраться до гостиницы. Я уже начала думать, что опоздаю на свой матч. Когда я была в отеле, то увидела, какая ситуация поговорила с тренером и пошла спать. Вот так проспала до вечера, потом просто отдыхала, мы с тренером искали, что поесть. Да, очень расслабленно все было.

В чем секрет моей удачной серии? Что ж, я стараюсь много работать, чтобы выйти на свой уровень. Я очень рада, что мне так быстро удалось это сделать на грунте, потому что, конечно, переход с харда на грунт – это непросто. Но, да, я довольна, на сегодняшний день я очень довольна своей игрой, я стараюсь оставаться здоровой, потому что это приоритет для меня, а также настраиваться на каждый конкретный матч" – сказала Элина.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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