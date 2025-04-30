Свентек впервые за 4 года выписали баранку в сете, но она вышла в полуфинал Мадрида

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале она одолела представительницу США Мэдисон Киз (WTA №5).

Счет матча 2-1 (0-6; 6-3; 6-2) в пользу Свентек, в активе которой 3 подачи на вылет, 4 из 7 реализованных брейки, 2 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки.

Ига впервые за последние 4 года проиграла под ноль сет. В очных противостояниях счет стал 4-2 в пользу Свентек. В борьбе за финал полька сыграет против победительницы матча Андреева/Гауфф.