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Свентек впервые за 4 года выписали баранку в сете, но она вышла в полуфинал Мадрида
Челюсть отвисла
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале она одолела представительницу США Мэдисон Киз (WTA №5).
Счет матча 2-1 (0-6; 6-3; 6-2) в пользу Свентек, в активе которой 3 подачи на вылет, 4 из 7 реализованных брейки, 2 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки.
Ига впервые за последние 4 года проиграла под ноль сет. В очных противостояниях счет стал 4-2 в пользу Свентек. В борьбе за финал полька сыграет против победительницы матча Андреева/Гауфф.
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