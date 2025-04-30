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Ига Швёнтек: Находиться на корте, когда тебе повесили баранку — странное чувство

Теннис

Для польской теннисистки этот матч стал необычным

Ига Швёнтек: Находиться на корте, когда тебе повесили баранку — странное чувство

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши прокомментировала проигранный под ноль первый сет американке Мэдисон Киз (0:6, 6:3, 6:2) в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Вы повесили много баранок за последние несколько лет. Каково это – оказаться по другую сторону?

— Ну… не очень. Хотя бы это быстро. Это единственное, что радует. Но находиться на корте, когда тебе повесили "баранку", — странное чувство, — сказала Швёнтек в послематчевом интервью.

Соперницей Швёнтек во встрече за выход в финал турнира в Мадриде станет победительница четвертьфинального матча Андреева — Гауфф, занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA.

Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой "тысячника" в столице Испании.

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