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Ига Швёнтек стала второй теннисисткой, которой покорилось редкое достижение в WTA-туре

Теннис

Несмотря на поражение в первом сете

Ига Швёнтек стала второй теннисисткой, которой покорилось редкое достижение в WTA-туре

Фото: MARCA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала второй теннисисткой за последние 40 лет, кому удалось обыграть соперницу из топ-5 рейтинга после поражения в первом сете со счётом 0:6.

Сегодня, 30 апреля, она одолела американку Мэдисон Киз (пятая ракетка мира) в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания) со счётом 0:6, 6:3, 6:2.

До Швёнтек такое достижение за последние 40 лет покорялось только 22-кратной чемпионке мэйджоров немке Штеффи Граф на "Ролан Гаррос" — 1992. В полуфинале она одержала волевую победу над испанкой Аранчей Санчес Викарио — 0:6, 6:2, 6:2.

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