Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек стала второй теннисисткой, которой покорилось редкое достижение в WTA-туре
Несмотря на поражение в первом сете
Фото: MARCA
Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала второй теннисисткой за последние 40 лет, кому удалось обыграть соперницу из топ-5 рейтинга после поражения в первом сете со счётом 0:6.
Сегодня, 30 апреля, она одолела американку Мэдисон Киз (пятая ракетка мира) в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания) со счётом 0:6, 6:3, 6:2.
До Швёнтек такое достижение за последние 40 лет покорялось только 22-кратной чемпионке мэйджоров немке Штеффи Граф на "Ролан Гаррос" — 1992. В полуфинале она одержала волевую победу над испанкой Аранчей Санчес Викарио — 0:6, 6:2, 6:2.
Популярное сейчас
- УПЛ. Ингулец – Заря 1:0. Подопечные Кобина поднимаются со дна турнирной таблицы
- В украинском футболе назревает беспрецедентный случай
- Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
- Костюк выполнила новую фирменную подачу, которая, безусловно, будет претендовать на звание лучшего удара месяца. Видео
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира