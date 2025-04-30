Ига Швёнтек стала второй теннисисткой, которой покорилось редкое достижение в WTA-туре

Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала второй теннисисткой за последние 40 лет, кому удалось обыграть соперницу из топ-5 рейтинга после поражения в первом сете со счётом 0:6.

Сегодня, 30 апреля, она одолела американку Мэдисон Киз (пятая ракетка мира) в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания) со счётом 0:6, 6:3, 6:2.

До Швёнтек такое достижение за последние 40 лет покорялось только 22-кратной чемпионке мэйджоров немке Штеффи Граф на "Ролан Гаррос" — 1992. В полуфинале она одержала волевую победу над испанкой Аранчей Санчес Викарио — 0:6, 6:2, 6:2.