Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Мастерса в Мадриде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде, одолев японку Моюку Учидзиму со счётом 6:2, 6:1. Эта победа стала 11-й подряд для Свитолиной на грунтовом покрытии, а матч длился всего 54 минуты.

В четвертьфинале украинка доминировала на протяжении всей игры, совершив четыре эйса, реализовав 5 из 6 брейк-пойнтов и не допустив ни одной двойной ошибки.

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В первом сете после обмена брейками Свитолина выиграла три гейма подряд, закрыв партию со счетом 6:2. Во втором - Элина отдала сопернице лишь один гейм, завершив матч со счетом 6:1. Учидзима допустила пять двойных ошибок.

Эта победа обновила личный рекорд Свитолиной по количеству выигранных сетов подряд - 22, превзойдя её предыдущее достижение (16 сетов в 2013 году).

Мадрид. WTA 1000. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) - Моюка Учидзима (Япония) 2:0 (6:2, 6:1)