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21-летняя Кори Гауфф вышла в полуфинал Мастерса в Мадриде
Уверенная игра в исполнении американки
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. В четвертьфинале она победила седьмую ракетку мира Мирру Андрееву (без флага).
WTA 1000. Мадрид. Четвертьфинал
Кори Гауфф - Мирра Андреева 7:5, 6:1
Матч длился 1 час 31 минуту. Гауфф продемонстрировала уверенную игру, реализовав 5 из 16 брейк-пойнтов, выполнив один эйс и допустив две двойные ошибки. В первом сете американка одержала победу в напряжённой борьбе, тогда как во втором доминировала, позволив Андреевой выиграть лишь один гейм.
Напомним, что турнир WTA 1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая 2025 года. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швйонтек.
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