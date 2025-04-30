21-летняя Кори Гауфф вышла в полуфинал Мастерса в Мадриде

Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. В четвертьфинале она победила седьмую ракетку мира Мирру Андрееву (без флага).

WTA 1000. Мадрид. Четвертьфинал

Кори Гауфф - Мирра Андреева 7:5, 6:1

Матч длился 1 час 31 минуту. Гауфф продемонстрировала уверенную игру, реализовав 5 из 16 брейк-пойнтов, выполнив один эйс и допустив две двойные ошибки. В первом сете американка одержала победу в напряжённой борьбе, тогда как во втором доминировала, позволив Андреевой выиграть лишь один гейм.

Напомним, что турнир WTA 1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая 2025 года. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швйонтек.