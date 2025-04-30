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Элина Свитолина: Наконец-то я хорошо играю в Мадриде

Теннис
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Украинка прокомментировала выход в полуфинал

Элина Свитолина: Наконец-то я хорошо играю в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.

"Это замечательный турнир для меня. Наконец-то я хорошо играю здесь, в Мадриде. Я наслаждаюсь игрой на этих кортах, это такие приятные корты, грунт настолько гладкий, просто идеальный. Так что, да, я наслаждаюсь своим выступлением. Думаю, что моя подача работает очень хорошо. Я очень довольна тем, как подаю здесь в последние несколько дней, а также как я подавала на прошлой неделе. Да, просто чувствую, что моя игра на отличном уровне. Каждый день мне нужно вносить тактические коррективы в зависимости от соперницы, но в целом я довольна своим уровнем.

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Как мне удается совмещать все: быть теннисисткой, мамой, заниматься собственным фондом? Да, у меня много дел (смеется). Я черпаю энергию, мотивацию от людей. Когда я возвращаюсь в Украину, я получаю столько энергии от всех людей, которые там сейчас, которые переживают тяжелые времена. Я просто стараюсь подбодрить их и принести для Украины несколько побед", - сказала Элина Свитолина в послематчевом интервью на корте.

Напомним, что в четвертьфинале украинка уверенно обыграла Моюку Утидзиму из Японии.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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