  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сан-Паулу может принять турнир WTA-250 впервые за 25 лет

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сан-Паулу может принять турнир WTA-250 впервые за 25 лет

Теннис

Соревнования могут состояться в сентябре 2025 года

Сан-Паулу может принять турнир WTA-250 впервые за 25 лет

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В бразильском Сан-Паулу в сентябре 2025 года пройдет теннисный турнир SP Open категории WTA-250. Об этом пишется в пресс-релизе компании IMM, которая занималась организацией турнира категории ATP-500 феврале в Рио-де-Жанейро.

Турнир пройдёт с 6 по 14 сентября 2025 года на хардовом покрытии. В SP Open примут участие 32 теннисистки в основной сетке, 24 в квалификации и 16 пар в парном разряде. Квалификационные матчи к турниру состоятся 6 и 7 сентября, а основная сетка продлится с 8 по 14 сентября.

Стоит отметить, что турнир в Сан-Паулу вернётся в календарь WTA впервые за 25 лет.

По теме
yellow-arrow
Элина Свитолина: Наконец-то я хорошо играю в Мадриде
yellow-arrow
21-летняя Кори Гауфф вышла в полуфинал Мастерса в Мадриде
yellow-arrow
Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Мастерса в Мадриде
теннис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости