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Сан-Паулу может принять турнир WTA-250 впервые за 25 лет
Соревнования могут состояться в сентябре 2025 года
В бразильском Сан-Паулу в сентябре 2025 года пройдет теннисный турнир SP Open категории WTA-250. Об этом пишется в пресс-релизе компании IMM, которая занималась организацией турнира категории ATP-500 феврале в Рио-де-Жанейро.
Турнир пройдёт с 6 по 14 сентября 2025 года на хардовом покрытии. В SP Open примут участие 32 теннисистки в основной сетке, 24 в квалификации и 16 пар в парном разряде. Квалификационные матчи к турниру состоятся 6 и 7 сентября, а основная сетка продлится с 8 по 14 сентября.
Стоит отметить, что турнир в Сан-Паулу вернётся в календарь WTA впервые за 25 лет.
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