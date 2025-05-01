Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинское дерби отменяется. Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет в полуфинале Мастерса в Мадриде
Марта Костюк покидает турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде, уступив в четвертьфинале первой ракетке мира Арине Сабаленко.
Матч длился 2 часа 33 минуты и стал третьим очным противостоянием теннисисток, во всех трех победу одержала Сабаленко.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Костюк на пути к этой стадии одолела британку Эмму Радукану, а также двух "нейтральных" теннисисток - Веронику Кудерметову и Анастасию Потапову.
Поражение Марты сделало невозможным "украинское дерби" в полуфинале, где уже ждет Элина Свитолина, которая разгромила японку Моюку Учидзиму (6:2, 6:1).
WTA 1000. Мадрид. Четвертьфинал
Арина Сабаленко - Марта Костюк 2:0 (7:6(4), 7:6(7)
Популярное сейчас
- Барселона – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Барселона - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.04.2025
- Академия миллиардеров. Как неожиданный ход Гвардиолы спасает сезон Манчестер Сити
- Костюк пробилась в ¼ финала турнира в Мадриде
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой