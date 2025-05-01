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Украинское дерби отменяется. Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет в полуфинале Мастерса в Мадриде

Теннис
Обновлено

Марта Костюк покидает турнир

Украинское дерби отменяется. Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет в полуфинале Мастерса в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде, уступив в четвертьфинале первой ракетке мира Арине Сабаленко.

Матч длился 2 часа 33 минуты и стал третьим очным противостоянием теннисисток, во всех трех победу одержала Сабаленко.

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Костюк на пути к этой стадии одолела британку Эмму Радукану, а также двух "нейтральных" теннисисток - Веронику Кудерметову и Анастасию Потапову.

Поражение Марты сделало невозможным "украинское дерби" в полуфинале, где уже ждет Элина Свитолина, которая разгромила японку Моюку Учидзиму (6:2, 6:1).

WTA 1000. Мадрид. Четвертьфинал

Арина Сабаленко - Марта Костюк 2:0 (7:6(4), 7:6(7)

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