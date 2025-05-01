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Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк

Теннис
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Наглости ей не занимать

Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Нейтральная спортсменка Арина Соболенко (WTA №1) рассказала, почему в матче против украинки Марты Костюк (WTA №36) решила просить рефери закрыть крышу над стадионом.

"Боже мой… подавать под дождем было невозможно. Я попробовала выполнить первую подачу, но поняла, что не могу продолжать – вода заливала глаза. Это было нереально. Я знала, что если я продолжу, то точно совершу двойную ошибку, а мне этого не хотелось. Так что я решила, что играть дальше нельзя. И рада, что сделала это" – сказала Соболенко.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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