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Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
Наглости ей не занимать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Нейтральная спортсменка Арина Соболенко (WTA №1) рассказала, почему в матче против украинки Марты Костюк (WTA №36) решила просить рефери закрыть крышу над стадионом.
"Боже мой… подавать под дождем было невозможно. Я попробовала выполнить первую подачу, но поняла, что не могу продолжать – вода заливала глаза. Это было нереально. Я знала, что если я продолжу, то точно совершу двойную ошибку, а мне этого не хотелось. Так что я решила, что играть дальше нельзя. И рада, что сделала это" – сказала Соболенко.
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