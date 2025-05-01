Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк

Нейтральная спортсменка Арина Соболенко (WTA №1) рассказала, почему в матче против украинки Марты Костюк (WTA №36) решила просить рефери закрыть крышу над стадионом.

"Боже мой… подавать под дождем было невозможно. Я попробовала выполнить первую подачу, но поняла, что не могу продолжать – вода заливала глаза. Это было нереально. Я знала, что если я продолжу, то точно совершу двойную ошибку, а мне этого не хотелось. Так что я решила, что играть дальше нельзя. И рада, что сделала это" – сказала Соболенко.