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Сегодня Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Мадриде

Теннис

Большой шанс для Элины

Сегодня Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Мадриде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) сыграет матч 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). За право играть в финале наша спортсменка будет бороться против "нейтралки" Арины Соболенко (WTA №1).

Поединок начнется не раньше 21:30 по киевскому времени. Место встречи – главная арена турнира Manolo Santana Stadium.

Ранее между собой Свитолина и Соболенко сыграли пять матчей, в очных противостояниях счет 4-1 в пользу "нейтралки". Победительница этого матча в финале сыграет против триумфатора встречи Гауфф-Свентек.

Свитолина – о полуфинале Мадрида: Постараюсь хорошо выспаться, утром пойду прогуляться

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Комментарии
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Hurney (Львів)
01.05.2025 в 11:54
Вперед Елінка, дай прикурити! Віримо!!!!
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Комментарии 1
Hurney (Львів)
01.05.2025 в 11:54
Вперед Елінка, дай прикурити! Віримо!!!!
Ответить
0
0

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