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Сегодня Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Мадриде
Большой шанс для Элины
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 1 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) сыграет матч 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). За право играть в финале наша спортсменка будет бороться против "нейтралки" Арины Соболенко (WTA №1).
Поединок начнется не раньше 21:30 по киевскому времени. Место встречи – главная арена турнира Manolo Santana Stadium.
Ранее между собой Свитолина и Соболенко сыграли пять матчей, в очных противостояниях счет 4-1 в пользу "нейтралки". Победительница этого матча в финале сыграет против триумфатора встречи Гауфф-Свентек.
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