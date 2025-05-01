Сегодня Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Мадриде

Сегодня, 1 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) сыграет матч 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). За право играть в финале наша спортсменка будет бороться против "нейтралки" Арины Соболенко (WTA №1).

Поединок начнется не раньше 21:30 по киевскому времени. Место встречи – главная арена турнира Manolo Santana Stadium.

Ранее между собой Свитолина и Соболенко сыграли пять матчей, в очных противостояниях счет 4-1 в пользу "нейтралки". Победительница этого матча в финале сыграет против триумфатора встречи Гауфф-Свентек.