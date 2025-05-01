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Надаль – о допинге Синнера: Я совсем не думаю, что он хотел сделать что-то запретное
Однако от дисквалификации это не защищает
Getty Images
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, прокомментировал свое отношение к допинговому скандалу первой ракетки планеты Янника Синнера. Его слова цитирует CNN:
"У меня нет четкого мнения, потому что у меня нет всей информации. Но я на 100% уверен, что Янник невиновен. Я совсем не думаю, что он хотел сделать что-то запретное – я ему верю.
Я также не считаю, что Янник, будучи первой ракеткой мира, получил особое отношение. На мой взгляд, с ним обращались так же, как с любым другим игроком.
Я действительно верю в систему. За 20 лет я прошел множество проверок и знаю, насколько все строго – каждое движение под контролем. Поэтому я доверяю этому процессу.
Я не могу думать по-другому. Если бы я считал, что все несправедливо, мне пришлось бы поверить, что мир устроен нечестно. А я не хочу в это верить" – сказал Рафа.
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