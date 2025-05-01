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Костюк прокомментировала поражение в четвертьфинале Мадрида. Фото

Теннис
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Спасибо за борьбу

Костюк прокомментировала поражение в четвертьфинале Мадрида. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в матче 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня сердце переполнено, и это все благодаря вам.

Вчерашний матч показал все – сосредоточенность, стойкость, терпение. Я выложила все, что могла, и хотя результат был не в мою пользу, ваша поддержка напомнила мне, за что я люблю этот вид спорта. Спасибо за то, что вы со мной, это действительно значит больше, чем вы думаете"

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