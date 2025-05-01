Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ник Кирьос готовится сыграть на Ролан Гаррос-2025
Теннисист готовится к турниру
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что собирается принять участие в Открытом чемпионате Франции — 2025.
"Приступаю к тренировкам и готовлюсь поехать в Париж через три недели.
Запястье в порядке. Думаю, оно начинает приспосабливаться к количеству матчей. Мне нужно постоянно работать над рукой, но пока знаки позитивные", — написал теннисист в своём аккаунте в соцсетях.
Напомним, что ранее защищённым рейтингом для попадания в основную сетку "Ролан Гаррос" — 2025 воспользовались американцы Райлли Опелка и Дженсон Бруксби, австриец Себастьян Офнер и финн Эмиль Руусувуори. Интересно, что 635-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос этим правом не воспользовался.
"Ролан Гаррос" — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
- Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Опередил Месси: Рафинья стал еще ближе к рекордному количеству голевых действий за один сезон в истории ЛЧ
- Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе