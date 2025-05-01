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Ник Кирьос готовится сыграть на Ролан Гаррос-2025

Теннис

Теннисист готовится к турниру

Ник Кирьос готовится сыграть на Ролан Гаррос-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что собирается принять участие в Открытом чемпионате Франции — 2025.

"Приступаю к тренировкам и готовлюсь поехать в Париж через три недели.

Запястье в порядке. Думаю, оно начинает приспосабливаться к количеству матчей. Мне нужно постоянно работать над рукой, но пока знаки позитивные", — написал теннисист в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, что ранее защищённым рейтингом для попадания в основную сетку "Ролан Гаррос" — 2025 воспользовались американцы Райлли Опелка и Дженсон Бруксби, австриец Себастьян Офнер и финн Эмиль Руусувуори. Интересно, что 635-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос этим правом не воспользовался.

"Ролан Гаррос" — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня.

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