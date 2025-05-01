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Каспер Рууд выиграл все четвертьфинальные матчи на грунтовых Мастерсах
Норвежец одержал уверенную победу над теннисистом без флага
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал седьмую победу на стадии 1/4 финала в грунтовых "Мастерсах". Он также ни разу не уступил в 1/4 финала серии на грунтовом покрытии.
Сегодня, 1 мая, норвежец переиграл теннисиста без флага Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:5. До этого он побеждал в четвертьфиналах Рима (2020, 2022-2023), Монте-Карло (2021, 2024) и в Мадриде (2021).
Для Рууда эта победа стала первой над этим теннисистом.
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