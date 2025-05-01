Каспер Рууд выиграл все четвертьфинальные матчи на грунтовых Мастерсах

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал седьмую победу на стадии 1/4 финала в грунтовых "Мастерсах". Он также ни разу не уступил в 1/4 финала серии на грунтовом покрытии.

Сегодня, 1 мая, норвежец переиграл теннисиста без флага Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:5. До этого он побеждал в четвертьфиналах Рима (2020, 2022-2023), Монте-Карло (2021, 2024) и в Мадриде (2021).

Для Рууда эта победа стала первой над этим теннисистом.