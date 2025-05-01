Каспер Рууд повторил достижение Надаля на грунтовых Мастерсах

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал третьим игроком, одержавших победу в каждом из своих первых семи четвертьфиналов ATP Masters 1000 на грунте с момента введения формата в 1990 году. Сегодня, 1 мая, норвежец в двух сетах обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева в четвертьфинале "Мастерса" в Мадриде 6:3, 7:5.

Три теннисиста, выигравшие свои первые семь четвертьфиналов на грунтовых "Мастерсах":

Гильермо Кориа (Аргентина);

Рафаэль Надаль (Испания);

Каспер Рууд (Норвегия).

Соперником Рууда в полуфинале "Мастерса" в Мадриде станет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).