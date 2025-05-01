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Мадрид. 21-летняя американка Кори Гауфф разгромила Игу Швёнтек в полуфинале соревнований
Польская теннисистка уступила просто без шансов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф разгромила второй номер мирового рейтинга польку Игу Швёнтек в полуфинале турнира WTA-1000 в Мадриде.
WTA-1000. Мадрид. Полуфинал
Кори Гауфф — Ига Швёнтек 6:1, 6:1
Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Швёнтек один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В матче за титул Гауфф сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (-) — Элина Свитолина (Украина)
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