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Мадрид. 21-летняя американка Кори Гауфф разгромила Игу Швёнтек в полуфинале соревнований

Теннис

Польская теннисистка уступила просто без шансов

Мадрид. 21-летняя американка Кори Гауфф разгромила Игу Швёнтек в полуфинале соревнований

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф разгромила второй номер мирового рейтинга польку Игу Швёнтек в полуфинале турнира WTA-1000 в Мадриде.

WTA-1000. Мадрид. Полуфинал

Кори Гауфф — Ига Швёнтек 6:1, 6:1

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Швёнтек один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за титул Гауфф сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (-) — Элина Свитолина (Украина)

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