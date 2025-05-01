Стали известны полуфиналисты Мастерса в Мадриде

Определились полуфиналисты грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). В первом матче Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) сыграет с Каспером Руудом (Норвегия, 14), а во втором Джек Дрейпер (Великобритания, 5) попытается обыграть Лоренцо Музетти (Италия, 10).

Мадрид. Полуфинальные пары:

Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Каспер Рууд (Норвегия, 14);

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 10).

Напомним, что "Мастерс" в Мадриде продлится до 4 мая.