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Стали известны полуфиналисты Мастерса в Мадриде
Все из топ-20 рейтинга АТР
Getty Images/Global Images Ukraine
Определились полуфиналисты грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). В первом матче Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) сыграет с Каспером Руудом (Норвегия, 14), а во втором Джек Дрейпер (Великобритания, 5) попытается обыграть Лоренцо Музетти (Италия, 10).
Мадрид. Полуфинальные пары:
Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Каспер Рууд (Норвегия, 14);
Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 10).
Напомним, что "Мастерс" в Мадриде продлится до 4 мая.
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