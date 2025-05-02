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Свитолина проиграла в полуфинале турнира WTA1000 в Мадриде
Шансов было мало
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). В борьбе за финал наша спортсменка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.
Счет матча 2-0 (6-3; 7-5). В активе Свитолиной 4 подачи на вылет, 2 из 7 реализованных брейки, 2 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 4 двойные ошибки.
Это была шестая очная встреча между спортсменками, счет 5-1 в пользу "нейтралки". В финале турнира Соболенко сыграет против четвёртой ракетки планеты, американки Коко Гауфф.
Непрерывная серия побед Свитолиной на грунте составила 11 матчей, что является самым большим показателем в ее профессиональной карьере. В понедельник Элина впервые с февраля 2022 года поднимется в ТОП-15 мирового рейтинга.
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