Свитолина проиграла в полуфинале турнира WTA1000 в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). В борьбе за финал наша спортсменка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

Счет матча 2-0 (6-3; 7-5) . В активе Свитолиной 4 подачи на вылет, 2 из 7 реализованных брейки, 2 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 4 двойные ошибки.

Это была шестая очная встреча между спортсменками, счет 5-1 в пользу "нейтралки". В финале турнира Соболенко сыграет против четвёртой ракетки планеты, американки Коко Гауфф.

Непрерывная серия побед Свитолиной на грунте составила 11 матчей, что является самым большим показателем в ее профессиональной карьере. В понедельник Элина впервые с февраля 2022 года поднимется в ТОП-15 мирового рейтинга.