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Свитолина показала самые яркие фото игровой недели в Мадриде

Теннис
Обновлено

Спасибо за борьбу

Свитолина показала самые яркие фото игровой недели в Мадриде

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. После поражения в матче 1/2 финала турнира в Мадриде (Испания) наша спортсменка показала самые яркие снимки соревнований. Соответствующий пост Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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