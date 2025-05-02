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Свитолина показала самые яркие фото игровой недели в Мадриде
Спасибо за борьбу
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. После поражения в матче 1/2 финала турнира в Мадриде (Испания) наша спортсменка показала самые яркие снимки соревнований. Соответствующий пост Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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