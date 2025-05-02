Свентек – о поражении в полуфинале Мадрида: Это была довольно плохая игра с моей стороны

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение в матче 1/2 финала турнира в Мадриде.

"Честно говоря, здесь нечего много анализировать, потому что весь матч был практически одинаков от начала до конца. Я действительно не могла повысить свой уровень. Коко играла хорошо, но это моя вина, что я не очень хорошо бегала, не была готова отвечать на удары, бить мощно. Это была довольно плохая игра с моей стороны.

В течение всего турнира я чувствовала, что не очень хорошо двигалась, и мой теннис был нестабильным. Поэтому я не была уверена, что имею в своем арсенале. Наверное, у меня даже не было "плана Б", потому что сегодня ничего не работало. Я не очень хорошо играла даже в победных матчах. Я думаю, что я пыталась сделать больше, чем нужно с точки зрения тенниса.

Сегодня, по-видимому, в теннисном плане все развалилось. Я чувствовала, что перед ударами не дорабатывала ногами, была в неправильной позиции. Я чувствую какое-то бремя в ногах. Я знаю, как должна передвигаться по корту, мне не приходится думать об этом во время матчей, но в последнее время это было не так просто делать. Я хотела бы более качественно работать ногами, потому что это не работает само по себе. Сегодня я хотела бы двигаться лучше, потому что, думаю, это дало бы возможность вернуться в матч, ведь обычно так и происходит. Надеюсь, что однажды я это буду делать, но я ничего не жду, я просто попробую поработать над этим.

Есть ли какие-то проблемы на эмоциональном уровне? Сегодня я чувствовала себя хорошо. Я не отличаюсь от теннисистки, которая была в прошлые годы, с точки зрения моего отношения или эмоций. Но я не буду улыбаться, если проиграю 1:6, 1:6.

Дальше хочу взять несколько выходных. У меня не было возможности отдохнуть после Штутгарта. Мой тренер скажет мне, что мы будем делать в ближайшие несколько дней" – сказала Ига.