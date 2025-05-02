Рууд поддержал Свентек после разгромного поражения в полуфинале Мадрида

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР №15) поддержал польку Игу Свентек (WTA №2) после поражения в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

"Ига, держись. Как и миллионы других людей, я люблю смотреть, как ты играешь. Сегодня был не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты еще вернешься сильнее, чем когда-либо" – написал Каспер.