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Рууд поддержал Свентек после разгромного поражения в полуфинале Мадрида
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР №15) поддержал польку Игу Свентек (WTA №2) после поражения в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.
"Ига, держись. Как и миллионы других людей, я люблю смотреть, как ты играешь. Сегодня был не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты еще вернешься сильнее, чем когда-либо" – написал Каспер.
Напомним, что ранее Свентек
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