Гауфф – о победе над Свентек: Ментально я была заряжена весь матч

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала победу в матче 1/2 финала турнира в Мадриде (Испания) над полькой Игой Свентек (WTA №2).

"Ментально я была заряжена весь матч, думаю, я играла агрессивно, но с запасом. Возможно, Ига сегодня показала не свой лучший уровень, но я в определенной степени заставила ее чувствовать себя некомфортно на корте. Я действительно довольна своей игрой сегодня.

Очень важно (хранить концентрацию – прим), особенно когда играешь с такой соперницей, как Ига. В любой момент она может вернуться в игру и начать показывать отличный теннис.

Для меня было важно сохранять уровень, а на самом деле даже повышать его. Я знала, что во втором сете нужно добавить, потому что она способна вернуться. Я очень довольна своей игрой. Мне отлично в Мадриде, я счастлива снова играть на этом корте и выйти в свой первый финал здесь" – сказала Коко.