  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Гауфф – о победе над Свентек: Ментально я была заряжена весь матч

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гауфф – о победе над Свентек: Ментально я была заряжена весь матч

Теннис
Обновлено

Очень важный аспект

Гауфф – о победе над Свентек: Ментально я была заряжена весь матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала победу в матче 1/2 финала турнира в Мадриде (Испания) над полькой Игой Свентек (WTA №2).

"Ментально я была заряжена весь матч, думаю, я играла агрессивно, но с запасом. Возможно, Ига сегодня показала не свой лучший уровень, но я в определенной степени заставила ее чувствовать себя некомфортно на корте. Я действительно довольна своей игрой сегодня.

Очень важно (хранить концентрацию – прим), особенно когда играешь с такой соперницей, как Ига. В любой момент она может вернуться в игру и начать показывать отличный теннис.

Для меня было важно сохранять уровень, а на самом деле даже повышать его. Я знала, что во втором сете нужно добавить, потому что она способна вернуться. Я очень довольна своей игрой. Мне отлично в Мадриде, я счастлива снова играть на этом корте и выйти в свой первый финал здесь" – сказала Коко.

Свентек – о поражении в полуфинале Мадрида: Это была довольно плохая игра с моей стороны

По теме
yellow-arrow
Рууд поддержал Свентек после разгромного поражения в полуфинале Мадрида
yellow-arrow
Свентек – о поражении в полуфинале Мадрида: Это была довольно плохая игра с моей стороны
yellow-arrow
Свитолина показала самые яркие фото игровой недели в Мадриде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
thetennisgazette.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости