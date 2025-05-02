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Наоми Осака вышла в полуфинал грунтового турнира WTA-125 в Сен-Мало
Теннисистка находится в шаге от титулу
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).
В матче 1/4 финала Осака, ныне занимающая 55-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла 143-ю ракетку мира Эльзу Жакмо из Франции.
WTA-125. Сен-Мало.
Наоми Осака — Эльза Жакмо 6:3, 6:4
Матч продлился 1 час 30 минут. В её рамках Наоми три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Жакмо два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
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