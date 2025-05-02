Наоми Осака вышла в полуфинал грунтового турнира WTA-125 в Сен-Мало

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).

В матче 1/4 финала Осака, ныне занимающая 55-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла 143-ю ракетку мира Эльзу Жакмо из Франции.

WTA-125. Сен-Мало.

Наоми Осака — Эльза Жакмо 6:3, 6:4

Матч продлился 1 час 30 минут. В её рамках Наоми три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Жакмо два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.