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Каспер Рууд вышел в финал Мастерса в Мадриде
Непредсказуемый финал нас ожидает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный финалист турниров серии "Большого шлема", 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). В матче 1/2 финала он обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло.
Мадрид (м). 1/2 финала
Каспер Рууд — Франсиско Серундоло 6:4, 7:5
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Серундоло выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 18 заработанных. Рууд выполнил четыре эйса, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
В финале "Мастерса" в Мадриде Рууд сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия).
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