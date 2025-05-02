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Пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема может пропустить травяной сезон

Теннис

Это произойдет при одном условии

Пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема может пропустить травяной сезон

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек может полностью пропустить травяной сезон. Об этом пишет Sport.onet.pl.

В случае неудачного выступления на грунтовых турнирах WTA-1000 в Риме и на "Ролан Гаррос" Швёнтек может отказаться от травяного сезона.

Польке не предстоит защищать большое количество очков, что позволяет воспользоваться небольшим отдыхом, чтобы вернуться в хорошей физической и психологической форме к US Open — 2025.

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