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Пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема может пропустить травяной сезон
Это произойдет при одном условии
Фото: Eurosport
Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек может полностью пропустить травяной сезон. Об этом пишет Sport.onet.pl.
В случае неудачного выступления на грунтовых турнирах WTA-1000 в Риме и на "Ролан Гаррос" Швёнтек может отказаться от травяного сезона.
Польке не предстоит защищать большое количество очков, что позволяет воспользоваться небольшим отдыхом, чтобы вернуться в хорошей физической и психологической форме к US Open — 2025.
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