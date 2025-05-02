Пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема может пропустить травяной сезон

Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек может полностью пропустить травяной сезон. Об этом пишет Sport.onet.pl.

В случае неудачного выступления на грунтовых турнирах WTA-1000 в Риме и на "Ролан Гаррос" Швёнтек может отказаться от травяного сезона.

Польке не предстоит защищать большое количество очков, что позволяет воспользоваться небольшим отдыхом, чтобы вернуться в хорошей физической и психологической форме к US Open — 2025.