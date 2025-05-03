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Джек Дрейп повторил достижение Энди Маррея

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Британцу удалось выйти в финал Мастерса в Мадриде

Джек Дрейп повторил достижение Энди Маррея

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира Джек Дрейпер стал вторым британцем после легендарного Энди Маррея, которому удалось выйти в финал турниров категории "Мастерс" на грунте и харде.

Сегодня, в 1/2 финала "Мастерса" в Мадриде Дрейпер обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти.

Мадрид (м). 1/2 финала

Джек Дрейпер — Лоренцо Музетти 6:3, 7:6

В матче за титул "Мастерса" в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров "Большого шлема", 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Напомним, что "Мастерс" в Мадриде продлится до 4 мая.

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Джек Дрейпер
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