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Джек Дрейп повторил достижение Энди Маррея
Британцу удалось выйти в финал Мастерса в Мадриде
Фото: Getty Images
Шестая ракетка мира Джек Дрейпер стал вторым британцем после легендарного Энди Маррея, которому удалось выйти в финал турниров категории "Мастерс" на грунте и харде.
Сегодня, в 1/2 финала "Мастерса" в Мадриде Дрейпер обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти.
Мадрид (м). 1/2 финала
Джек Дрейпер — Лоренцо Музетти 6:3, 7:6
В матче за титул "Мастерса" в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров "Большого шлема", 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.
Напомним, что "Мастерс" в Мадриде продлится до 4 мая.
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