Повторил достижение легендарного соотечественника. Дрейпер вышел в финал Мастерса в Мадриде

Шестая ракетка мира Джек Дрейпер стал вторым британцем после легендарного Энди Маррея, которому удалось выйти в финал турниров категории "Мастерс" на грунте и харде.

Сегодня, в 1/2 финала "Мастерса" в Мадриде Дрейпер обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти.

Мадрид (м). 1/2 финала

Джек Дрейпер — Лоренцо Музетти 6:3, 7:6

В матче за титул "Мастерса" в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров "Большого шлема", 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Напомним, что "Мастерс" в Мадриде продлится до 4 мая.