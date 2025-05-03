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Ястремская показала фото вечернего Рима

Теннис

Очень атмосферно

Ястремская показала фото вечернего Рима

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готовится к старту турнира в Риме и уже успела насладиться архитектурой столицы Италии. Соответствующий пост Даяна опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Левченко показала новый комплект соревновательной формы. Видео

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