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Удар Свитолиной в финале Руана – претендент на звание лучшего за апрель. Видео
Эффектное исполнение
Getty Images / Global Images Ukraine
WTA объявили претенденток на звание "Лучший удар апреля". Среди них – украинская теннисистка Элина Свитолина. Наша спортсменка в финале победного турнира серии WTA250 в Руане исполнила мощный и точный форхенд, который, безусловно, заслуживает награды.
Напомним, что в прошлом месяце WTA признали лучшим удар Марты Костюк. Украинка выполнила неожиданную подачу в матче против "нейтралки" Анны Блинковой.
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