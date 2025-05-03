Удар Свитолиной в финале Руана – претендент на звание лучшего за апрель. Видео

WTA объявили претенденток на звание "Лучший удар апреля". Среди них – украинская теннисистка Элина Свитолина. Наша спортсменка в финале победного турнира серии WTA250 в Руане исполнила мощный и точный форхенд, который, безусловно, заслуживает награды.

Напомним, что в прошлом месяце WTA признали лучшим удар Марты Костюк. Украинка выполнила неожиданную подачу в матче против "нейтралки" Анны Блинковой.