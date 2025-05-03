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Монфис не выступит на тысячнике в Риме

Теннис
Обновлено

Проблемы продолжаются

Монфис не выступит на тысячнике в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский теннисист Гаэльф Монфис пропустит турнир серии АТР1000 в Риме (Италия). Сначала спортсмен был заявлен на соревнование, но затем решил сняться.

На прошлой неделе в Мадриде француз дошел до второго круга, но решил отказаться от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия.

"Я очень болен, к сожалению, должен сняться с турнира. Надеюсь, скоро поправлюсь" – заявил тогда Монфис.

Вместо Гаэля в Риме выступит представитель Австралии Рынки Хиджиката.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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