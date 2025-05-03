Самая известная испанская теннисистка планирует рано завершить карьеру

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что планирует рано завершить профессиональную карьеру из-за преследующих ее травм.

"Это неизбежно. Мой сильный характер помог мне впоследствии это принять. Я знаю, что завершу карьеру очень рано, и уже на следующий день окажусь в операционной. Я уверена в этом" - сказала Паула.

Напомним, что Бадосу давно преследуют проблемы со спиной и поэтому испанка не может полноценно выступать на корте.