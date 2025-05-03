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Самая известная испанская теннисистка планирует рано завершить карьеру
Не хотелось бы
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что планирует рано завершить профессиональную карьеру из-за преследующих ее травм.
"Это неизбежно. Мой сильный характер помог мне впоследствии это принять. Я знаю, что завершу карьеру очень рано, и уже на следующий день окажусь в операционной. Я уверена в этом" - сказала Паула.
Напомним, что Бадосу давно преследуют проблемы со спиной и поэтому испанка не может полноценно выступать на корте.
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