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Самая известная испанская теннисистка планирует рано завершить карьеру

Теннис
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Самая известная испанская теннисистка планирует рано завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что планирует рано завершить профессиональную карьеру из-за преследующих ее травм.

"Это неизбежно. Мой сильный характер помог мне впоследствии это принять. Я знаю, что завершу карьеру очень рано, и уже на следующий день окажусь в операционной. Я уверена в этом" - сказала Паула.

Напомним, что Бадосу давно преследуют проблемы со спиной и поэтому испанка не может полноценно выступать на корте.

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