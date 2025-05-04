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Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото

Теннис

Великолепная пара

Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом наслаждаются заслуженным отдыхом. Пара проводит время вместе со своей дочерью Skaї. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото - изображение 1Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Магучих одержала десятую победу подряд на этапах Бриллиантовой лиги.

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