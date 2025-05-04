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Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото
Великолепная пара
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом наслаждаются заслуженным отдыхом. Пара проводит время вместе со своей дочерью Skaї. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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