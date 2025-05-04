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Гауфф: Я ненавижу проигрывать, особенно в финалах
Надо сделать выводы
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №4) прокомментировала поражение в финальном матче турнира серии WTA1000 в Мадриде.
"Я ненавижу проигрывать, особенно в финалах, потому что ты так близка к титулу. Я готовлюсь к таким матчам, и честно терпеть не могу проигрывать. Сегодня было тяжело, но, может быть, я согласилась проиграть здесь, чтобы потом выиграть в других местах. Каждый момент – это опыт. Возможно, мне нужно было пережить это поражение, чтобы снова почувствовать мотивацию перед следующим стартом.
В общем, я сейчас показываю хороший теннис. Может, сегодня играла слишком пассивно, но все равно довольна. По сути, это был первый матч на турнире, где меня действительно проверили на прочность – если не считать матч первого круга против Даяны Ястремской. Есть много положительного, что можно вынести с этой недели, особенно учитывая последние недели. Даже несмотря на поражение в финале – хотя, признаюсь, я терпеть не могу проигрывать (смеется)" – сказала Коко.
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