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Снигур проиграла в финальном матче турнира ITF W50 в Испании

Теннис
Обновлено

К сожалению, без титула

Снигур проиграла в финальном матче турнира ITF W50 в Испании

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №147) проиграла в финальном матче турнира серии ITF W50 в Екле (Испания). В решающем поединке за главный титул соревнований наша спортсменка уступила представительнице Франции Армоне Тан (WTA №283).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-3; 6-1). Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Это был третий очный поединок между спортсменками, пока побед в активе украинки нет.

Дарья была посеяна на турнире под первым номером и считалась главной фавориткой соревнований. Для нее это был 18 финал в карьере и второй в текущем сезоне.

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