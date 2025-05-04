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Снигур проиграла в финальном матче турнира ITF W50 в Испании
К сожалению, без титула
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №147) проиграла в финальном матче турнира серии ITF W50 в Екле (Испания). В решающем поединке за главный титул соревнований наша спортсменка уступила представительнице Франции Армоне Тан (WTA №283).
Счет матча 2-1 (3-6; 6-3; 6-1). Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Это был третий очный поединок между спортсменками, пока побед в активе украинки нет.
Дарья была посеяна на турнире под первым номером и считалась главной фавориткой соревнований. Для нее это был 18 финал в карьере и второй в текущем сезоне.
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