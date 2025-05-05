Костюк поделилась видео подготовки к турниру в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает подготовку к турниру серии WTA1000 в Риме (Италия). Видео из очередной тренировки наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Турнир в Риме состоится с 6 по 18 мая, призовой фонд соревнований в 7 миллионов долларов. Матчи состоятся на грунтовом покрытии.