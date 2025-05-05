Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк поделилась видео подготовки к турниру в Риме
Удачи Марте
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает подготовку к турниру серии WTA1000 в Риме (Италия). Видео из очередной тренировки наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Турнир в Риме состоится с 6 по 18 мая, призовой фонд соревнований в 7 миллионов долларов. Матчи состоятся на грунтовом покрытии.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха
- У Ромы одна из самых длинных клубных беспроигрышных серий в чемпионате за последние 36 лет
- "Такого не может быть, просто не может": Ашур – о ходе событий в матче с Александрией
- Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000