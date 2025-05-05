  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA обновили рейтинг: Свитолина снова в ТОП-15, Костюк и Ястремская также идут вверх

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA обновили рейтинг: Свитолина снова в ТОП-15, Костюк и Ястремская также идут вверх

Теннис
Обновлено

Прекрасная неделя

WTA обновили рейтинг: Свитолина снова в ТОП-15, Костюк и Ястремская также идут вверх

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 произошли определенные изменения: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 снова замыкает американка Коко Гауфф, сместившая на четвертую позицию свою соотечественницу Джессику Пегулу.

Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и улучшила свою позицию, переместившись с 17 на 14 место. Марта Костюк также существенно поднялась, занимая вместо 36 теперь 27-ю позицию. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая из 46-го переместилась на 45-е место.

75 (-1) Ангелина Калинина

80 (+19) Юлия Стародубцева

152 (-5) Дарья Снигур

225 (-2) Анастасия Соболева

241 (+6) Валерия Страхова

246 (-5) Леся Цуренко

По теме
yellow-arrow
Костюк поделилась видео подготовки к турниру в Риме
yellow-arrow
Снигур проиграла в финальном матче турнира ITF W50 в Испании
yellow-arrow
Гауфф: Я ненавижу проигрывать, особенно в финалах
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости