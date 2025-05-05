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WTA обновили рейтинг: Свитолина снова в ТОП-15, Костюк и Ястремская также идут вверх
Прекрасная неделя
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 произошли определенные изменения: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 снова замыкает американка Коко Гауфф, сместившая на четвертую позицию свою соотечественницу Джессику Пегулу.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и улучшила свою позицию, переместившись с 17 на 14 место. Марта Костюк также существенно поднялась, занимая вместо 36 теперь 27-ю позицию. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая из 46-го переместилась на 45-е место.
75 (-1) Ангелина Калинина
80 (+19) Юлия Стародубцева
152 (-5) Дарья Снигур
225 (-2) Анастасия Соболева
241 (+6) Валерия Страхова
246 (-5) Леся Цуренко
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