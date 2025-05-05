  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинки получили соперниц на старте турнира в Риме

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинки получили соперниц на старте турнира в Риме

Теннис
Обновлено

Болеем за девушек

Украинки получили соперниц на старте турнира в Риме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представительницы Украины узнали имена соперниц на старте турнира серии WTA1000 в Риме (Италия).

Первая ракетка нашего государства Элина Свитолина (WTA №14) в первом круге сыграет против одной из победительниц квалификационных матчей.

Марта Костюк (WTA №27) стартует матчем против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA №70).

Даяна Ястремская (WTA №45) будет играть против "нейтралки" Анастасии Потаповой (WTA №34).

Через сито квалификации шанс сыграть в основной сетке соревнований будет у Юлии Стародубцевой (WTA №80).

WTA обновили рейтинг: Свитолина снова в ТОП-15, Костюк и Ястремская также идут вверх

По теме
yellow-arrow
WTA обновили рейтинг: Свитолина снова в ТОП-15, Костюк и Ястремская также идут вверх
yellow-arrow
Костюк поделилась видео подготовки к турниру в Риме
yellow-arrow
Снигур проиграла в финальном матче турнира ITF W50 в Испании
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости