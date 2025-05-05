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Украинки получили соперниц на старте турнира в Риме
Болеем за девушек
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Представительницы Украины узнали имена соперниц на старте турнира серии WTA1000 в Риме (Италия).
Первая ракетка нашего государства Элина Свитолина (WTA №14) в первом круге сыграет против одной из победительниц квалификационных матчей.
Марта Костюк (WTA №27) стартует матчем против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA №70).
Даяна Ястремская (WTA №45) будет играть против "нейтралки" Анастасии Потаповой (WTA №34).
Через сито квалификации шанс сыграть в основной сетке соревнований будет у Юлии Стародубцевой (WTA №80).
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