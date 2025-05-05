Украинки получили соперниц на старте турнира в Риме

Представительницы Украины узнали имена соперниц на старте турнира серии WTA1000 в Риме (Италия).

Первая ракетка нашего государства Элина Свитолина (WTA №14) в первом круге сыграет против одной из победительниц квалификационных матчей.

Марта Костюк (WTA №27) стартует матчем против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA №70).

Даяна Ястремская (WTA №45) будет играть против "нейтралки" Анастасии Потаповой (WTA №34).

Через сито квалификации шанс сыграть в основной сетке соревнований будет у Юлии Стародубцевой (WTA №80).